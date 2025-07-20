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Умяров: «Спартак» в прошлом сезоне отыграл 11 очков, но мы помним, чем всё закончилось

Умяров: «Спартак» в прошлом сезоне отыграл 11 очков, но мы помним, чем всё закончилось
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал календарь красно-белых на старте Российской Премьер Лиги — 2025/2026, а также порассуждал о конкуренции с «Зенитом» в новом сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

— Насколько важно подойти к матчу с «Зенитом» в 5-м туре без потерь? Календарь на старте располагает.
— Что значит располагает? По вашему мнению, у нас календарь либо хороший, либо плохой. Всегда плюс-минус у всех он одинаковый. У всех раз в неделю игра. Добавляется Кубок. По мне, без разницы, как ты начинаешь: с командами из верхней части таблицы или из нижней — тут уже как настраиваешься на игру, как подходишь к ней и как ты этот матч играешь.

— Но если оступиться и потерять очки с «Зенитом», то можно далеко их отпустить после очного матча.
— Только начало сезона. Тяжело говорить «отпустить»… Мы в прошлом сезоне 12 или 11 очков отыграли.

— Но итог какой?
— Итог мы все знаем. Тут тяжело говорить. В то же время мы были на первом месте после побед над «Оренбургом» и «Зенитом». Но мы помним чем всё закончилось, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0). Во 2-м туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Балтикой». Игра пройдёт в субботу, 26 июля. Следующими соперниками красно-белых в РПЛ станут «Акрон» (3-й тур, 3 августа), «Локомотив» (4-й тур, 9 августа) и «Зенит» (5-й тур, 16 августа).

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