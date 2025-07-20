«Комо» Фабрегаса работает над подписанием воспитанника «Реала» — Ди Марцио

«Комо» активно работает на трансферном рынке с целью предоставить главному тренеру команды Сеску Фабрегасу состав, способный выполнить все поставленные задачи в новом сезоне. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб продолжает добиваться успехов в вопросе потенциального подписания 20-летнего защитника мадридского «Реала» Якобо Рамона. Воспитанник «сливочных» хочет перейти в команду Фабрегаса. Стороны обсуждают последние детали сделки.

Действующее трудовое соглашение игрока с резервной командой «Реала» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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