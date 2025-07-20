«Должны вылетать группами». Гаджиев рассказал о проблемах «Динамо» Мх с вылетом из Москвы
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о проблемах команды с вылетом из Москвы после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена».
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«Команда должна была вылететь из Москвы ночью, они уже были на старте, багаж сдали, но произошла отмена рейса, ребята отправились в гостиницу аэропорта. Сейчас должны вылетать группами, начиная с 12 часов. Из последнего, что мне известно, у одной группы ребят рейс перенесли с 15:30 на 16:30», — сказал Гаджиев «Матч ТВ».
В следующем туре махачкалинцы встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 27 июля.
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