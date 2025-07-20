«Торпедо» — «Челябинск»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Первой лиги начнётся в 18:00

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Лиги PARI, в котором встретятся московское «Торпедо» и «Челябинск». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» (Химки). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Напомним, автозаводцы заняли второе место в прошлом сезоне Первой лиги и заработали право сыграть в РПЛ. Позднее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников высшей лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. «Челябинск» в прошлом сезоне выступал во Второй лиге.