«Торпедо» — «Челябинск»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Первой лиги начнётся в 18:00
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Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Лиги PARI, в котором встретятся московское «Торпедо» и «Челябинск». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» (Химки). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Челябинск
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, автозаводцы заняли второе место в прошлом сезоне Первой лиги и заработали право сыграть в РПЛ. Позднее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников высшей лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. «Челябинск» в прошлом сезоне выступал во Второй лиге.
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