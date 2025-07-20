Александр Шикунов оценил перспективы «Балтики» в этом сезоне РПЛ

Бывший президент «Спартака» Александр Шикунов оценил перспективы калининградской «Балтики» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В 1-туре чемпионата команда сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Балтика» в матче с «Динамо» приятно удивила — команда организована и хорошо готова физически. Другого ждать от Талалаева не стоило — мы это знали. Это его конёк. Первый матч сезона, а все футболисты команды бежали так, как будто уже середина чемпионата. Молодцы! Думаю, что «Балтика» будет добротным середняком в РПЛ. За Талалаева можно не беспокоиться», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.