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Александр Шикунов оценил перспективы «Балтики» в этом сезоне РПЛ

Александр Шикунов оценил перспективы «Балтики» в этом сезоне РПЛ
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Бывший президент «Спартака» Александр Шикунов оценил перспективы калининградской «Балтики» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В 1-туре чемпионата команда сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Балтика» в матче с «Динамо» приятно удивила — команда организована и хорошо готова физически. Другого ждать от Талалаева не стоило — мы это знали. Это его конёк. Первый матч сезона, а все футболисты команды бежали так, как будто уже середина чемпионата. Молодцы! Думаю, что «Балтика» будет добротным середняком в РПЛ. За Талалаева можно не беспокоиться», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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