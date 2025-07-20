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«Балтика» провела товарищеский матч с «Тверью» спустя два дня после игры с «Динамо»

«Балтика» провела товарищеский матч с «Тверью» спустя два дня после игры с «Динамо»
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Тверь». Команды играли на поле стадиона в УТЦ «Новогорск». Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. Игра проходила в закрытом режиме и закончилась победой команды из РПЛ.

На 10-й минуте футболист «Твери» Астемир Хашкулов открыл счёт в матче. На 39-й минуте полузащитник «Балтики» Стефан Ковач забил ответный мяч. Победу калининградцам принёс гол нападающего Ильи Стефановича, забитый на 54-й минуте.

Отметим, что в пятницу, 18 июля, «Балтика» встречалась с московским «Динамо». Эта игра завершилась вничью — 1:1.

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