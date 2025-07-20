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Игрок «Балтики» Саусь: мне нравятся требования Талалаева — нужно отдавать всего себя

Игрок «Балтики» Саусь: мне нравятся требования Талалаева — нужно отдавать всего себя
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Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о специфике работы под управлением главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Я лично привык к требованиям Талалаева. Новенькие постепенно адаптируются, и дальше будет интереснее и лучше. Мне нравятся его требования. Нужно отдавать всего себя, но не стоит забывать, что ты футболист и надо продолжать играть в футбол. Он довольно требовательно относится к каждому футболисту. На поле ты не должен отбывать номер, ты должен делать что-то полезное для команды», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

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