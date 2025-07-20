Игрок «Балтики» Саусь: мне нравятся требования Талалаева — нужно отдавать всего себя

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о специфике работы под управлением главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

«Я лично привык к требованиям Талалаева. Новенькие постепенно адаптируются, и дальше будет интереснее и лучше. Мне нравятся его требования. Нужно отдавать всего себя, но не стоит забывать, что ты футболист и надо продолжать играть в футбол. Он довольно требовательно относится к каждому футболисту. На поле ты не должен отбывать номер, ты должен делать что-то полезное для команды», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.