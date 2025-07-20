«Сезон новый, а традиции те же!» «Спартак» поздравил Максименко с «сухим» матчем

«Спартак» в телеграм-канале поздравил вратаря команды Александра Максименко с первым «сухим» матчем в новом сезоне. В субботу, 19 июля, красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура чемпионата России (1:0).

«Сезон новый, а традиции те же! С первым «сухарём» в сезоне, Макси», — написано в сообщении московского клуба.

В минувшем сезоне Максименко принял участие в 31 матче во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Как появился «Спартак»: