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L’Équipe: «Реал» связался с «Ливерпулем», чтобы узнать о возможности купить Конате летом

L’Équipe: «Реал» связался с «Ливерпулем», чтобы узнать о возможности купить Конате летом
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Мадридский «Реал» связался с «Ливерпулем» с целью узнать, какое предложение могло бы убедить мерсисайдцев продать центрального защитника Ибраима Конате нынешним летом. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, «красные» полны решимости сохранить французского футболиста в клубе и намерены продлить с ним контракт, заканчивающийся 30 июня 2026 года. Руководству «Ливерпуля» известны условия Конате.

Ранее СМИ сообщали, что английский клуб потребует £ 40 млн (€ 46,4 млн) у любого клуба, заинтересованного в их защитнике.

26-летний игрок выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Ибраима Конате Подробнее
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