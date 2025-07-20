Шикунов: самое главное, что «Спартак» выиграл, но этого мало для борьбы за чемпионство

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о победе красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил нападающий Маркиньос.

«Самое главное, что «Спартак» выиграл в первом матче сезона. Было тяжело, ведь команда вышла только после сборов, ещё ничего не налажено и только одно укрепление в лице Заболотного, если его можно назвать укреплением. Ждём трансферов на вход. То, что мы видели в матче с Махачкалой, этого мало для «Спартака» для борьбы за чемпионство», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Как появился «Спартак»: