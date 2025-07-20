Шикунов: самое главное, что «Спартак» выиграл, но этого мало для борьбы за чемпионство
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о победе красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил нападающий Маркиньос.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«Самое главное, что «Спартак» выиграл в первом матче сезона. Было тяжело, ведь команда вышла только после сборов, ещё ничего не налажено и только одно укрепление в лице Заболотного, если его можно назвать укреплением. Ждём трансферов на вход. То, что мы видели в матче с Махачкалой, этого мало для «Спартака» для борьбы за чемпионство», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Как появился «Спартак»:
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