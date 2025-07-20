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«МЮ» провёл переговоры с агентом Джексона, «Челси» интересен Гарначо — Кинселла

«МЮ» провёл переговоры с агентом Джексона, «Челси» интересен Гарначо — Кинселла
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«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Али Баратом, представляющим интересы нападающего «Челси» Николаса Джексона, о возможном переходе сенегальского футболиста. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красным дьяволам» придётся многое изменить при своём трансферном планировании, однако при определённых обстоятельствах трансфер Джексона может состояться.

Подчёркивается, что, в свою очередь, лондонский клуб проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, которого манкунианцы хотят продать согласно последней информации СМИ.

Ранее сообщалось, что «синие» оценивают 24-летнего Джексона в сумму около € 70 млн.

В минувшем сезоне Джексон принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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