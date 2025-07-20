Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко оценил свой дебют за «Локомотив» в официальном матче

Комличенко оценил свой дебют за «Локомотив» в официальном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением о своём дебюте за железнодорожников в официальных встречах, который состоялся в матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0). Футболист провёл на поле 60 минут.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«Победа над «Сочи» – отличный результат. Мы выиграли, сыграли «на ноль». Первая домашняя игра сезона получилась отличной, смогли порадовать болельщиков.

Как оценю свой дебют? Удовлетворительно. Обязан был забивать, но не попал по воротам. Рад, что получилось начать сезон с победы», – приводит слова Комличенко Metaratings.

Железнодорожники официально объявили о переходе нападающего 10 июня. Срок действия договора с 30-летним форвардом составляет три года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, как в команде приняли Николая Комличенко

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android