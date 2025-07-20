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Комличенко оценил свой дебют за «Локомотив» в официальном матче

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением о своём дебюте за железнодорожников в официальных встречах, который состоялся в матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0). Футболист провёл на поле 60 минут.

«Победа над «Сочи» – отличный результат. Мы выиграли, сыграли «на ноль». Первая домашняя игра сезона получилась отличной, смогли порадовать болельщиков.

Как оценю свой дебют? Удовлетворительно. Обязан был забивать, но не попал по воротам. Рад, что получилось начать сезон с победы», – приводит слова Комличенко Metaratings.

Железнодорожники официально объявили о переходе нападающего 10 июня. Срок действия договора с 30-летним форвардом составляет три года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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