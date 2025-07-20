«Енисей» разгромно уступил «Чайке» в домашнем матче 1-го тура Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Лиги PARI, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Чайка» из Песчанокопского. Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Первые два мяча на свой счёт записал нападающий «Чайки» Станислав Библик. Свой первый гол футболист забил на пятой минуте игры, а второй мяч залетел в сетку ворот «Енисея» на 51-й минуте. На 86-й минуте форвард «Чайки» Глеб Пополитов забил третий мяч свой команды.
В прошлом сезоне Первой лиги «Чайка» заняла 13-е место в турнирной таблице. «Енисей» с 49 очками расположился на восьмой строчке.
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