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Енисей — Чайка, результат матча 20 июля 2025, счет 0:3, 1-й тур Первая лига 2025/2026

«Енисей» разгромно уступил «Чайке» в домашнем матче 1-го тура Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Лиги PARI, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Чайка» из Песчанокопского. Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Чайка
Песчанокопское
0:1 Библик – 5'     0:2 Библик – 51'     0:3 Пополитов – 86'    

Первые два мяча на свой счёт записал нападающий «Чайки» Станислав Библик. Свой первый гол футболист забил на пятой минуте игры, а второй мяч залетел в сетку ворот «Енисея» на 51-й минуте. На 86-й минуте форвард «Чайки» Глеб Пополитов забил третий мяч свой команды.

В прошлом сезоне Первой лиги «Чайка» заняла 13-е место в турнирной таблице. «Енисей» с 49 очками расположился на восьмой строчке.

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