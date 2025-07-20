Гладилин — о Казарцеве: судьи, как футболисты, только включаются в сезон — все живые люди

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе красно-белых над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, а также оценил работу главного арбитра встречи Василия Казарцева. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Начало чемпионата всегда тяжело идёт. Нельзя сказать, что «Спартак» достиг яркого результата, но он устраивает клуб. Я не хочу влезать в судейство матча с Махачкалой. Арбитры только начали чемпионат, но в каждом матче к ним есть претензии. Судьи, как и футболисты, только включаются в сезон — все же живые люди», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Единственный засчитанный мяч в игре забил бразилец Маркиньос на 37-й минуте. Судьи отменили четыре гола красно-белых.