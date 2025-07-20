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Гладилин — о Казарцеве: судьи, как футболисты, только включаются в сезон — все живые люди

Гладилин — о Казарцеве: судьи, как футболисты, только включаются в сезон — все живые люди
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе красно-белых над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, а также оценил работу главного арбитра встречи Василия Казарцева. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Начало чемпионата всегда тяжело идёт. Нельзя сказать, что «Спартак» достиг яркого результата, но он устраивает клуб. Я не хочу влезать в судейство матча с Махачкалой. Арбитры только начали чемпионат, но в каждом матче к ним есть претензии. Судьи, как и футболисты, только включаются в сезон — все же живые люди», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Единственный засчитанный мяч в игре забил бразилец Маркиньос на 37-й минуте. Судьи отменили четыре гола красно-белых.

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