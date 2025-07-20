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«Манчестер Сити» представил выездную форму на сезон-2025/2026

«Манчестер Сити» представил выездную форму на сезон-2025/2026
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«Манчестер Сити» на официальном сайте презентовал выездной комплект игровой формы на грядущий сезон.

Фото: mancity.com

Фото: mancity.com

Фото: mancity.com

«Клуб совместно с Puma представил потрясающий дизайн, вдохновлённый нашей самой известной формой.

Чёрный дизайн, появившийся в 1884 году, когда компания City располагалась в Гортоне, дополнен эффектной белой отделкой и металлическими вставками.

Мы впервые наденем эту форму, когда «Сити» будет играть с «Палермо» на стадионе «Ренцо Барбера» в субботу, 9 августа, в предсезонном товарищеском матче», — написано в сообщении «горожан».

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Вулверхэмптоном». Игра состоится 16 августа.

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