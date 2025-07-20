Шикунов: «Ростову» будет очень тяжело в матче с «Зенитом» — клуб отдал всех лидеров

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом». Игра пройдёт сегодня, 20 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Ростову» будет очень тяжело в матче с «Зенитом» — клуб отдал всех лидеров. Нужно время, чтобы построить новую команду, тем более с молодёжью. Раньше было время: клуб-середняк и молодые росли вокруг лидеров. К сожалению, они ушли, а к счастью для лидеров, они попали в большие клубы. Но от этого никуда не денешься — так строится весь футбольный мир», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Защитник сборной России Максим Осипенко в летнее трансферное окно перебрался из «Ростова» в «Динамо». Нападающий Николай Комличенко стал игроком «Локомотива» и уже дебютировал за новый клуб в матче 1-го тура с «Сочи» (3:0).