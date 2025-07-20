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Шикунов: «Ростову» будет очень тяжело в матче с «Зенитом» — клуб отдал всех лидеров

Шикунов: «Ростову» будет очень тяжело в матче с «Зенитом» — клуб отдал всех лидеров
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом». Игра пройдёт сегодня, 20 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростову» будет очень тяжело в матче с «Зенитом» — клуб отдал всех лидеров. Нужно время, чтобы построить новую команду, тем более с молодёжью. Раньше было время: клуб-середняк и молодые росли вокруг лидеров. К сожалению, они ушли, а к счастью для лидеров, они попали в большие клубы. Но от этого никуда не денешься — так строится весь футбольный мир», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Защитник сборной России Максим Осипенко в летнее трансферное окно перебрался из «Ростова» в «Динамо». Нападающий Николай Комличенко стал игроком «Локомотива» и уже дебютировал за новый клуб в матче 1-го тура с «Сочи» (3:0).

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