Мусаев — о матче с «Пари НН»: на чемпиона настрой особенный, каждый будет хотеть обыграть

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, готов ли он к тому, что к матчам с его командой будут готовиться особенно, поскольку она является действующим чемпионом. В воскресенье, 20 июля, «быки» встретятся с «Пари НН» в игре 1-го тура РПЛ.

– Готов ли «Краснодар» к тому, что 30 туров к команде будут готовиться, как к действующему чемпиону?

– Вы правы. Мы постоянно говорим футболистам, что на чемпиона настрой особенный, каждая команда будет хотеть нас обыграть. Поэтому нужны запредельная самоотдача, дисциплина, только так можно побеждать, просто ты ни у кого не выиграешь, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «быки» заняли первое место, набрав 67 очков.

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