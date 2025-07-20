«Пари НН» — «Краснодар»: Диего Коста открыл счёт в матче на 40-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари НН» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «быков». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте защитник Диего Коста открыл счёт в матче после подачи полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Краснодара».

По итогам минувшего сезона «Пари НН» набрал 27 очков в 30 турах и занял 13-е место. «Краснодар» заработал 67 очков и расположился на первой строчке. В рамках 2-го тура нижегородская команда встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится в пятницу, 25 июля. «Быки» проведут матч с московским «Локомотивом». Встреча запланирована на субботу, 26 июля.