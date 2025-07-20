Александр Гришин рассказал, почему трансфер Пиняева в ЦСКА невозможен

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слухи об интересе армейцев к вингеру московского «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Галактионов в прямом эфире сказал, что Пиняев никуда не уходит и разговоры об этом нужно закрыть. Он это бы просто так не сказал. При этом слышал, что сам Пиняев хочет уехать в Европу. Сумма выкупа контракта — это одно, а хочет ли переходить футболист в другой клуб — это другое. Конечно, в российском чемпионате всё может быть, но есть два фактора: слова Галактионова и желание самого Пиняева. Это не бьётся.

Если ЦСКА продаст Файзуллаева, команде нужен левый нападающий. Не просто так есть информация, что армейцы рассматривают Садулаева. ЦСКА в этом плане делает всё логично», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщал, что армейцы собираются активировать опцию выкупа вингера сборной России, которая составляет € 10 млн. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью опроверг возможный уход Пиняева, назвав данные новости информационными вбросами.