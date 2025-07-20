«Эта ситуация сделает меня сильнее». Писарский обратился к болельщикам «Сочи» и «Крыльев»

Бывший нападающий «Сочи» и «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к болельщикам этих команд. Ранее РФС отстранил 29-летнего игрока от любой футбольной деятельности на четыре года, три из которых условно, из-за дела о ставках.

«Всем привет, это Владимир Писарский. Многие начитаны, наслышаны и в курсе той ситуации, в которой я оказался. Наверное, добавить что-то или комментировать смысла мне нет, так как мой представитель Антон Смирнов рассказал всё детально, как было на самом деле, из-за чего и как. Пытался донести правду до окружающих. Донести правду до тех людей, которые реально хотели разобраться в этом, и, надеюсь, у него это получилось.

В первую очередь поблагодарить хотелось всех тех, кто поддерживает меня в этой ситуации. Огромное вам спасибо, мне очень приятно, это даёт сил идти дальше, не опускать руки. Также хотелось попрощаться с болельщиками, так как «Сочи» не продлил контракт со мной, и «Крылья Советов» — расторгли контракт со мной.

Поэтому хотел попрощаться с болельщиками, поблагодарить их за тёплый приём, за поддержку, какие бы моменты ни были, и в горе, и в радости поддерживали. Кто-то поддерживал, кто-то нет, всем за это спасибо. Наверное, я не оправдал ваши ожидания. Это я понимаю, но были на то причины: болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки, много нюансов, к сожалению, о которых мало кто знает. Но я не хочу на это скидывать. Любой адекватный человек поймёт, что это очень сильно влияет на твоё состояние, как физическое, так и ментальное. Но это футбол, это жизнь. Бывают и белые, и чёрные полосы.

Несмотря на это, я честен перед собой. Знаю, что я пытался максимально помочь командам, что «Крыльям», что «Сочи». Я отдавался на тренировках по максимуму, не жалел себя, работал дополнительно. И не даст соврать мне и Игорь Витальевич [Осинькин], и Роберт Морено. Я пахал как мог, но, бывает, в жизни что-то получается, что-то не получается. В любом случае пожелать болельщикам хорошего сезона, поздравить с началом сезона, побольше позитивных моментов, а командам удачи в чемпионате.

Подытожить могу тем, что буду принимать эту ситуацию, идти дальше. Знаю, как я умею играть в футбол, знаю, на что я способен. К сожалению, в последнее время не удавалось показать этого. Но я уверен, что эта ситуация сделает меня сильнее. Я вернусь и буду доказывать, что могу хорошо играть в футбол и радовать болельщиков. Всем удачи, всем добра. Берегите себя и своих близких», — сказал Писарский в видео, опубликованном в телеграм-канале «Честность — не порок» Антона Смирнова.

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