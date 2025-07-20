Гендиректор «Торпедо» обратился к болельщикам автозаводцев перед стартом сезона-2025/2026

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев обратился к болельщикам клуба. Напомним, сезон-2025/2026 команда проведёт в Лиге PARI.

— Что бы вы хотели пожелать болельщикам «Торпедо» перед стартом нового сезона?

— В первую очередь хотел бы выразить слова благодарности! Мы действительно чувствовали поддержку каждого. Не только чувствовали, но и видели, и читали. Слова бывают разными — но эмоции настоящие. Поэтому я думаю, что эта ситуация должна ещё больше сплотить нас, сделать нас ещё сильнее, — приводит слова Синяева официальный сайт клуба.

Напомним, автозаводцы заняли второе место в прошлом сезоне Первой лиги и заработали право сыграть в РПЛ. Позднее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников высшей лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.