Вадим Раков: этот сезон определяющий, буду делать всё, чтобы он стал незабываемым

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, выступающий за самарские «Крылья Советов» на правах аренды, высказался о стартовавшем сезоне. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1) форвард забил гол дальним ударом с левой ноги.

— Есть понимание, что этот сезон для тебя — определяющий?

— Да, так и есть, я это понимал даже до того, как приехал в «Крылья». Буду делать всё для того, чтобы этот сезон стал незабываемым.

— Есть цель какая‑то? Может быть, 10 голов?

— Начнём с этого хотя бы. А там — как пойдёт, — приводит слова Ракова «Матч ТВ».

Отметим, что 20-летний Раков был признан лучшим игроком матча. Нападающий провёл на поле 69 минут.