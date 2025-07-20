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Вадим Раков: этот сезон определяющий, буду делать всё, чтобы он стал незабываемым

Вадим Раков: этот сезон определяющий, буду делать всё, чтобы он стал незабываемым
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, выступающий за самарские «Крылья Советов» на правах аренды, высказался о стартовавшем сезоне. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1) форвард забил гол дальним ударом с левой ноги.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1'     1:1 Раков – 56'    

— Есть понимание, что этот сезон для тебя — определяющий?
— Да, так и есть, я это понимал даже до того, как приехал в «Крылья». Буду делать всё для того, чтобы этот сезон стал незабываемым.

— Есть цель какая‑то? Может быть, 10 голов?
— Начнём с этого хотя бы. А там — как пойдёт, — приводит слова Ракова «Матч ТВ».

Отметим, что 20-летний Раков был признан лучшим игроком матча. Нападающий провёл на поле 69 минут.

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