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Голкипер «Зенита» Кержаков назвал свою личную цель на сезон-2025/2026

Голкипер «Зенита» Кержаков назвал свою личную цель на сезон-2025/2026
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38-летний голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, какую задачу поставил перед собой на сезон-2025/2026.

— Размышляя о будущем, вы сформулировали задачу, которую ставите перед собой в новом сезоне?
— Конечно, хотелось бы играть. Футболист зависим от этих эмоций и адреналина. Сколько бы тебе лет ни было, хочется вновь и вновь чувствовать эту энергетику. Своей же задачей я вижу помощь молодым игрокам, не только вратарям. Где-то их направлять, что-то подсказывать, если у них возникнут вопросы, быть для них примером в быту и в тренировочном процессе. В шутку уже говорил ребятам: «Я здесь, чтобы вам стало стыдно, если будете халявить, глядя на меня, 38-летнего дедушку, — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.

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