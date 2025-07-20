«МЮ» вступил в борьбу за подписание Дьёкереша и готов заплатить € 80 млн — Record

«Манчестер Юнайтед» инициировал переговорный процесс со «Спортингом» относительно перехода нападающего Виктора Дьёкереша. «Красные дьяволы» готовы заплатить € 80 млн за 27-летнего футболиста. Об этом сообщает Record.

По информации источника, некоторое время назад форвард сборной Швеции через своих агентов дал понять манкунианцам, что не заинтересован в переходе к ним, поскольку желает стать игроком «Арсенала», чтобы играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи.

Ранее издание Record также сообщало, что трансфер Дьёкереша в стан «канониров» находится под угрозой срыва.

В минувшем сезоне нападающий «Спортинга» принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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