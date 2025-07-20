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Денис Глушаков высказался о судействе в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Денис Глушаков высказался о судействе в матче «Спартак» — «Динамо» Мх
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе красно-белых над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, а также оценил работу главного арбитра встречи Василия Казарцева. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

— Матч получился непростой, были качели, но победа не пахнет. Говорят, что арбитры допустили ошибки, но у нас трактовки меняются постоянно, поэтому и судят то так, то эдак. Когда судьи смотрели VAR на предмет толчка в спину, я сразу сказал, что зафиксируют фол в атаке. Где‑то угадал моменты (смеётся).

— Четыре отменённых гола — перебор?
— Есть правила. Но качели Казарцев для «Спартака» устроил. Заслуженно удалил футболиста «Динамо», хотя мог сделать это ещё раньше. А в меньшинстве гостям ловить было нечего, хотя было ощущение, что какой‑нибудь «дурак» залетит в ворота «Спартака» или пенальти за игру рукой поставят. В таких матчах, когда ты играешь в большинстве, нужно забивать второй гол и спокойно играть дальше.

— Моментов создали на пару матчей точно.
— А забили один. Реализация и судейские моменты повлияли на счёт матча.

— Два эпизода с потенциальными пенальти. Были ли фолы на Умярове в первом тайме и на Маркиньосе во втором?
— Считаю, не было в обоих случаях. Судьи правильно разобрались. Если смотреть момент с Маркиньосом по видео, то он больше нарисовал.

— Но ведь толчок в спину был.
— Толчок — это когда руки выставляются и видно, что человек полетел вперёд. А здесь защитник прижатыми руками дотронулся до футболки. Мне кажется, что Маркиньос ждал момента, когда его подтолкнут, и чуть‑чуть артистизма добавил в эпизод.

— То есть особых претензий к Казарцеву нет?
— Конечно, есть. Первое, надо было раньше удалять Аззи. Второе, упустил ряд моментов. Но какой смысл говорить о судействе после финального свистка? — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Единственный засчитанный мяч в игре забил бразилец Маркиньос на 37-й минуте. Судьи отменили четыре гола красно-белых.

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