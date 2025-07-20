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Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев прокомментировал поражение от «Спартака» в 1-м туре РПЛ

Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев прокомментировал поражение от «Спартака» в 1-м туре РПЛ
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о поражении своей команды от московского «Спартака» (0:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги — 2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Очень сложный матч, который пошёл не по тому сценарию, как нам хотелось бы. Я это связываю с тем, что была какая-то нервозность вначале, и непривычно много ошибок мы допустили при оборонительных действиях. В частности, гол был пропущен в простой ситуации, после аута, – недопустимые вещи.

К сожалению, не так много у нас получалось в атаке. Удалось создать всего один момент в первом тайме. А во втором после удаления можно было рассчитывать впереди только на контратаки либо стандартные положения. Мы освежали линии атаки и полузащиты, чтобы поддерживать движение. Но было сложно: «Спартак», имея преимущество в одного игрока, неплохо комбинировал», — приводит слова Биджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

В рамках 2-го тура бело-голубые встретятся на выезде с «Оренбургом». Игра пройдёт в воскресенье, 27 июля. Днём ранее московский «Спартак» примет на своём поле калининградскую «Балтику».

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