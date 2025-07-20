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MD: «Барселона» хочет представить Рашфорда во вторник, он может взять экс-номер Ямаля

MD: «Барселона» хочет представить Рашфорда во вторник, он может взять экс-номер Ямаля
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«Барселона» планирует, что крайний нападающий Маркус Рашфорд пройдёт медобследование перед переходом на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в понедельник, 21 июля. Во вторник, 22 июля, сине-гранатовые намерены представить 27-летнего вингера в качестве футболиста команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, есть несколько игровых номеров, которые может взять англичанин. В качестве одного из них называется 14-й, поскольку под ним в составе «Барселоны» выступал кумир футболиста Тьерри Анри.

Также Рашфорд способен взять 19-й номер, под которым ранее за «блауграну» играли нападающие Ламин Ямаль и Лионель Месси. Сам англичанин выступал под ним в первые сезоны в «Манчестер Юнайтед».

Не исключён вариант с 22-м номером, под которым нападающий дебютировал в составе сборной Англии.

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