«Пари НН» — «Краснодар»: гости забили два гола за четыре минуты

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари НН» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «быков». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте защитник «Пари НН» Виктор Александров отправил мяч в свои ворота, отдав неточный пас вратарю Никите Медведеву. На 68-й минуте полузащитник Эдуард Сперцян довёл счёт до разгромного, отправив мяч в сетку мимо покинувшего ворота Медведева.

Ранее, на 40-й минуте, защитник Диего Коста открыл счёт в матче после подачи полузащитника Эдуарда Сперцяна.

По итогам минувшего сезона «Пари НН» набрал 27 очков в 30 турах и занял 13-е место. «Краснодар» заработал 67 очков и расположился на первой строчке. В рамках 2-го тура нижегородская команда встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится в пятницу, 25 июля. «Быки» проведут матч с московским «Локомотивом». Встреча запланирована на субботу, 26 июля.