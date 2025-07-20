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Червиченко жёстко раскритиковал работу Казарцева в матче «Спартак» — «Динамо» Мх в РПЛ

Червиченко жёстко раскритиковал работу Казарцева в матче «Спартак» — «Динамо» Мх в РПЛ
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу главного арбитра Василия Казарцева, который обслуживал встречу 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась победой столичного клуба (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Ещё до матча говорил, что Махачкала — это не тот соперник, на котором «Спартак» может понять свою истинную силу. Опять мы увидели шоу на бровке. Интересно, что будет дальше, если уже в 1-м туре главный тренер команды становится главным лицедеем всего чемпионата.

Что касается судейства, были моменты, которые должны рассматривать профессионалы. Но раз пять повторили наступ на ногу Умярова. Не знаю, сознательно или нет, но эпизод начинали сразу с момента наступа, хотя защитник пытался выбить мяч. Он же должен потом куда-то поставить эту ногу, поэтому и произошёл наступ. Давайте теперь каждый футболист в штрафной будет подставляться под ногу защитника и потом требовать пенальти. Также очень сомнительная вторая жёлтая карточка до Аззи. Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством. Поэтому чего «Спартаку» жаловаться? Самое главное — выиграли», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Единственный засчитанный мяч в игре забил Маркиньос на 37-й минуте. В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 26 июля.

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