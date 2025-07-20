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«Адреналиновая зависимость». Голкипер «Зенита» Кержаков — об участии в товарищеских матчах

«Адреналиновая зависимость». Голкипер «Зенита» Кержаков — об участии в товарищеских матчах
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38-летний голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём участии в товарищеских матчах с «Црвеной Звездой» (3:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0), а также о матче легенд сине-бело-голубых.

— В ходе сборов у вас было два игровых тайма — ​с «Црвеной Звездой» и махачкалинским «Динамо». По лицу было видно, что вы соскучились по футболу.
— Да, мне его очень не хватает. Говорю же: адреналиновая зависимость. Это, мне кажется, у каждого спортсмена есть. Вспомним недавний Матч легенд «Зенита». Ребята, которые давно закончили с футболом, словно помолодели, когда выходили на поле.

— В Матче легенд вы были одним из самых юных игроков. Что это за ощущение, когда в «Зените» вы самый опытный, а тут будто в детство вернулись?
— Я ещё раз убедился в том, что те парни были немножко из другого теста. Они намного жёстче, чем мы. Просто монстры — ​в хорошем смысле этого слова, — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.

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