Отец Дьёкереша заплакал, узнав о возможном срыве перехода игрока в «Арсенал» — A Bola

Отец нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша не смог сдержать слёз, когда узнал, что трансфер его сына в «Арсенал» может сорваться на заключительном этапе. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, лиссабонский клуб не отвечал на последнее предложение «канониров» в течение шести дней. Это вызвало чувство отчаяния у семьи шведского футболиста, считающей, что Дьёкереш заслужил лучшего прощания с учётом времени, проведённого в клубе. Сам форвард также начал думать о срыве перехода в лондонскую команду.

В «Арсенале» считают, что сделали максимально возможное предложение и не хотят соглашаться на строгие условия «Спортинга» в отношении бонусов. Однако «Спортинг» настаивает, что любые подобные выплаты должны быть реально достижимыми, поскольку полагает, что их сделка с «канонирами» слишком сильно зависит от будущих дополнительных выплат.

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