Жерсон не выйдет в основном составе «Зенита» на матч с «Ростовом», Вега — в старте

Новоиспечённый полузащитник «Зенита» Жерсон начнёт на скамейке запасных матч 1-го тура чемпионата России с «Ростовом», который состоится сегодня, 20 июля. Другой новичок сине-бело-голубых, левый защитник Роман Вега, выйдет в основном составе команды.

Санкт-петербургский клуб объявил о договорённости с «Фламенго» относительно перехода Жерсона 13 июля. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030. Сине-бело-голубые проинформировали о подписании Веги 3 июля. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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