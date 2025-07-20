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Валерий Гладилин: Пиняеву нет смысла идти в ЦСКА

Валерий Гладилин: Пиняеву нет смысла идти в ЦСКА
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к вингеру московского «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«У нас возможны такие трансферы, как переход Пиняева в ЦСКА. Но ему нет смысла туда идти, ведь в «Локомотиве» он футболист стартового состава и кандидат в сборную России, а также его понимает главный тренер команды. Другое дело, если бы он не играл в основе», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщал, что армейцы собираются активировать опцию выкупа вингера сборной России, которая составляет € 10 млн. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью опроверг возможный уход Пиняева, назвав данные новости информационными вбросами.

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