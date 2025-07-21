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Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 21-27 июля

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий. Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 21 по 27 июля:

22 июля, вторник, 19:00 – футбол: Кубок Африканских наций (жен.). Полуфинал;

22 июля, вторник, 22:00 – футбол: Кубок Африканских наций (жен.). Полуфинал;

23 июля, среда, 17:30 – волейбол: FIVB Лига наций (жен.), Италия – США;

23 июля, среда, 21:00 – волейбол: FIVB Лига наций (жен.), Польша – Китай;

24 июля, четверг, 17:30 – волейбол: FIVB Лига наций (жен.), Япония – Турция;

24 июля, четверг, 21:00 – волейбол: FIVB Лига наций (жен.), Бразилия – Германия;

25 июля, пятница, 22:00 – футбол: Кубок Африканских наций (жен.). Матч за 3-е место;

26 июля, суббота, 17:00 – футбол: Товарищеский матч (муж.), «Лутон Таун» – «Тоттенхэм»;

26 июля, суббота, 22:00 – футбол: Кубок Африканских наций (жен.). Финал;

27 июля, воскресенье, 13:00 – футбол: Товарищеский матч (муж.), «Виссел Кобе» – «Барселона»;

27 июля, воскресенье, 17:00 – волейбол: FIVB Лига наций (жен.), Матч за 3-е место;

27 июля, воскресенье, 21:00 – волейбол: FIVB Лига наций (жен.), Финал.

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Непобитые рекорды в спорте: