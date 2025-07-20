Андрей Червиченко: обескураживает, что Заболотный выглядел лучше Угальде

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил дебют нападающего Антона Заболотного за красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0). Заболотный вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте.

«Ничего другого и не приходится ждать от Заболотного. Команда бежит, а он стоит. Это футболист, который раз-два что-то где-то может пропихнуть, но он не может делать результат «Спартака». Болельщики клуба требовали высокого форварда, вот им и купили. Но при этом обескураживает, что Заболотный выглядел лучше Угальде. Вообще никакой тот, на кого у фанатов больше надежд. Тот же Заболотный хорошо забил, хоть гол отменили из-за офсайда», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.