Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев рассказал, как изменилась игра «Спартака»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, чем его удивил московский «Спартак» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).

«Заболотный добавился, габаритный форвард. «Спартак» больше мячей стал направлять вперёд – вертикальной игры было больше. И мы не всегда успевали с подстраховкой при верховых единоборствах. В этом «Спартак» поменялся – было больше игры в центрфорварда. В прошлом сезоне было больше фланговых передач в штрафную. «Спартак» прекрасно понимал, что мы будем прессинговать, и работал через Заболотного. А мы не всегда справлялись с этим. Плюс несколько раз мы запустили игроков за спину, что для нашей обороны нехарактерно, недопустимо», — приводит слова Биджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».