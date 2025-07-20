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Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев рассказал, как изменилась игра «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев рассказал, как изменилась игра «Спартака»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, чем его удивил московский «Спартак» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Заболотный добавился, габаритный форвард. «Спартак» больше мячей стал направлять вперёд – вертикальной игры было больше. И мы не всегда успевали с подстраховкой при верховых единоборствах. В этом «Спартак» поменялся – было больше игры в центрфорварда. В прошлом сезоне было больше фланговых передач в штрафную. «Спартак» прекрасно понимал, что мы будем прессинговать, и работал через Заболотного. А мы не всегда справлялись с этим. Плюс несколько раз мы запустили игроков за спину, что для нашей обороны нехарактерно, недопустимо», — приводит слова Биджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

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