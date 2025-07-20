Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев рассказал, как изменилась игра «Спартака»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, чем его удивил московский «Спартак» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).
«Заболотный добавился, габаритный форвард. «Спартак» больше мячей стал направлять вперёд – вертикальной игры было больше. И мы не всегда успевали с подстраховкой при верховых единоборствах. В этом «Спартак» поменялся – было больше игры в центрфорварда. В прошлом сезоне было больше фланговых передач в штрафную. «Спартак» прекрасно понимал, что мы будем прессинговать, и работал через Заболотного. А мы не всегда справлялись с этим. Плюс несколько раз мы запустили игроков за спину, что для нашей обороны нехарактерно, недопустимо», — приводит слова Биджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».
- 20 июля 2025
-
18:00
-
18:00
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:10
-
16:58
-
16:50
-
16:46
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:32
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:20
-
15:20
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:53