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Юпамекано потребовал повышения зарплаты для продления контракта с «Баварией» — L'Equipe

Юпамекано потребовал повышения зарплаты для продления контракта с «Баварией» — L'Equipe
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26-летний центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано требует значительного повышения зарплаты для продления контракта с мюнхенским клубом. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский футболист доволен работой в «Баварии» и поддерживает хорошие отношения с главным тренером Венсаном Компани, однако считает, что заслуживает зарплату, которая будет соответствовать его статусу одного из основных игроков на своей позиции. Отмечается, что переговоры продолжаются, но на поиск решения потребуется некоторое время.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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