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Червиченко — о Пиняеве: у ЦСКА немного больше амбиций, чем у «Локомотива»

Червиченко — о Пиняеве: у ЦСКА немного больше амбиций, чем у «Локомотива»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева в ЦСКА.

«Пиняев может перейти в ЦСКА, но всё зависит от условий. Мне кажется, что у ЦСКА немного больше амбиций, чем у «Локомотива». Об этом говорят последние выигранные трофеи, теперь армейцы в этом сезоне будут бороться за чемпионство. Мне кажется, что это будет небольшим прогрессом для Пиняева», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне футболист провёл 38 матчей во всех турнирах за клуб, отметившись 11 голами и восемью результативными передачами.

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