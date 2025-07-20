«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Пари НН» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани, номинальными хозяевами поля были нижегородцы, «быки» победили со счётом 3:0.

На 40-й минуте отличился Диего Коста, на 65-й минуте автоголом отметился защитник «Пари НН» Виктор Александров, ещё через три минуты гол забил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» проводил первый матч в РПЛ после чемпионства в прошлом сезоне, «Пари НН» сыграл дебютную официальную игру под руководством главного тренера Алексея Шпилевского.

В следующем туре 26 июля команда Мурада Мусаева примет московский «Локомотив», «Пари НН» днём ранее встретится с «Крыльями Советов» в Самаре.