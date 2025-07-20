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Пари Нижний Новгород — Краснодар, результат матча 20 июля 2025, счет 0:3, 1-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ
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«Краснодар» одержал разгромную победу над «Пари НН» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани, номинальными хозяевами поля были нижегородцы, «быки» победили со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

На 40-й минуте отличился Диего Коста, на 65-й минуте автоголом отметился защитник «Пари НН» Виктор Александров, ещё через три минуты гол забил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» проводил первый матч в РПЛ после чемпионства в прошлом сезоне, «Пари НН» сыграл дебютную официальную игру под руководством главного тренера Алексея Шпилевского.

В следующем туре 26 июля команда Мурада Мусаева примет московский «Локомотив», «Пари НН» днём ранее встретится с «Крыльями Советов» в Самаре.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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