«Ахмат» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре грозненцы встретятся в гостях с московским ЦСКА. Игра состоится 27 июля. Казанский клуб дома проведёт матч с «Зенитом» также 27 июля.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял 14-е место, но победил в стыковых матчах «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и остался в элитном дивизионе, «Рубин» стал седьмым.