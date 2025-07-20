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Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев оценил эпизод с пропущенным голом в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев оценил эпизод с пропущенным голом в игре со «Спартаком»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев дал комментарий касательно пропущенного гола в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

– «Спартак» забил гол из-под Аззи. Чья всё-таки вина в этом голе, учитывая, что Аззи, как вы сказали, важный игрок именно в плане атакующих действий?
– Там была цепь ошибок. Сначала после аута дали развернуться в середину. Потом подача. Ну и Аззи, конечно, неправильно расположился в эпизоде. Он должен был находиться впереди Маркиньоса. Но, повторю, к голу привела цепь ошибок. Самого этого аута не должно было случиться, к нему привела невынужденная ошибка, — приводит слова Биджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

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