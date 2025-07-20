Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев оценил эпизод с пропущенным голом в игре со «Спартаком»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев дал комментарий касательно пропущенного гола в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:1).

– «Спартак» забил гол из-под Аззи. Чья всё-таки вина в этом голе, учитывая, что Аззи, как вы сказали, важный игрок именно в плане атакующих действий?

– Там была цепь ошибок. Сначала после аута дали развернуться в середину. Потом подача. Ну и Аззи, конечно, неправильно расположился в эпизоде. Он должен был находиться впереди Маркиньоса. Но, повторю, к голу привела цепь ошибок. Самого этого аута не должно было случиться, к нему привела невынужденная ошибка, — приводит слова Биджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».