Тренер «Ромы» Гасперини: у нас были проблемы с трансферами, поэтому мы отстаём от графика

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от первых тренировок во главе римского клуба и прокомментировал ситуацию на трансферном рынке.

«Да, есть лёгкое волнение. Были некоторые проблемы с трансферами, поэтому мы отстаём от графика. Должны наверстать упущенное как можно быстрее. Но будет сложно. Я ожидаю новых трансферов, владельцы согласились со мной.

«Роме» надо ускориться. У нас есть список игроков, которых хотим подписать: они молодые, резвые и сильные. Могу уверенно сказать, что клуб продолжает работать над тем, чтобы заполнить пробелы. Я понимаю требования трансферного окна, но Серия А стартует уже в августе.

Дибала пока не показал лучших результатов, но от него я увидел хорошие сигналы. Пеллегрини? Понадобится немного времени, чтобы вновь его увидеть на поле, у Довбика тоже есть проблемы из-за растяжения мышц, но он должен вернуться к тренировкам уже во вторник», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Новый сезон итальянской Серии А стартует 23 августа. «Рома» примет на своем поле «Болонью».