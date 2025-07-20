В махачкалинском «Динамо» рассказали о работе на трансферном рынке

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев ответил на вопрос о работе клуба в рамках летнего трансферного окна.

– Довольны ли вы комплектацией команды на данный момент? Будет ли усиление?

– Конечно, мы ждём приобретений. Тут и скрывать нечего, это однозначно – нам нужна свежая кровь. Всё-таки два игрока у нас ушли и никто пока не пришёл. Но хотелось бы, чтобы пришли именно те игроки, на которых мы рассчитываем, чтобы работа, которая по ним ведётся, была доведена до конца. Если это удастся, тогда, я думаю, это будет существенное усиление. Учитывая то, что с 19 июля по 1 сентября мы должны провести десять матчей, естественно, нам нужна скамейка, нужны люди.

– На какие позиции?

– В каждую линию по игроку. Плюс латераль, — приводит слова Биджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».