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Мостовой — об автоголе Александрова: многие нападающие не смогут так забить!

Мостовой — об автоголе Александрова: многие нападающие не смогут так забить!
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об автоголе защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Краснодаром» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Пари НН» боролся. У них был хороший момент при счёте 0:0. Но, опять же, говорим: мастерство, класс и уровень. И, конечно, ошибка Александрова. Её нельзя назвать грубейшей — сумасшедшая ошибка.

Несколько раз повторили этот момент — я в шоке! Не понимаю! Так многие нападающие не смогут забить! С левой ноги обвести вратаря… Это необъяснимо. Даже если у Александрова спросить, он не объяснит, как это получилось и зачем он это делал. Но после этого автогола «Пари НН» и поплыл», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на 65-й минуте встречи Александров отправил мяч в свои ворота, отдав неточный пас вратарю Никите Медведеву.

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