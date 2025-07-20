Мостовой — об автоголе Александрова: многие нападающие не смогут так забить!

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об автоголе защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Краснодаром» (0:3).

«Пари НН» боролся. У них был хороший момент при счёте 0:0. Но, опять же, говорим: мастерство, класс и уровень. И, конечно, ошибка Александрова. Её нельзя назвать грубейшей — сумасшедшая ошибка.

Несколько раз повторили этот момент — я в шоке! Не понимаю! Так многие нападающие не смогут забить! С левой ноги обвести вратаря… Это необъяснимо. Даже если у Александрова спросить, он не объяснит, как это получилось и зачем он это делал. Но после этого автогола «Пари НН» и поплыл», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на 65-й минуте встречи Александров отправил мяч в свои ворота, отдав неточный пас вратарю Никите Медведеву.