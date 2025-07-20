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Булыкин — о «Пари НН»: когда начинаешь сезон с автогола, это смотрится не очень

Булыкин — о «Пари НН»: когда начинаешь сезон с автогола, это смотрится не очень
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» разгромил «Пари НН» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Для всех команд сейчас важно начать сезон с победы, чтобы почувствовать уверенность и психологически готовиться к следующим играм. Но это особенно важно топ-клубам, которые бьются за высокие места. Победа над «Пари НН» придаст уверенности «Краснодару». Теперь посмотрим, как они будут выступать.

Что касается «Пари НН», мы не знаем ситуацию изнутри. В прошлом году, конечно, было ужасно в футбольном плане. Посмотрим, как будет в этом году. Но когда начинаешь сезон с автогола, это смотрится как-то не очень. Будем надеяться, что в клубе люди, которые знают, как привести всё в порядок», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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