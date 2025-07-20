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Гол Пуси принёс «Факелу» победу над костромским «Спартаком» в 1-м туре Первой лиги

Гол Пуси принёс «Факелу» победу над костромским «Спартаком» в 1-м туре Первой лиги
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Воронежский «Факел» обыграл костромской «Спартак» в матче 1-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Караваеве (Костромская область) завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Пуси – 48'    

Единственный мяч на 48-й минуте забил албанский нападающий «Факела» Белайди Пуси.

«Факел» в минувшем сезоне вылетел из Российской Премьер-Лиги, заняв последнее место в таблице чемпионата. Команду возглавляет Игорь Шалимов. «Спартак» из Костромы по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу, тренирует команду Евгений Таранухин.

В следующем туре 26 июля «Факел» примет «Уфу», команда из Костромы днём позднее сыграет в гостях с московской «Родиной».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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