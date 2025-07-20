Гол Пуси принёс «Факелу» победу над костромским «Спартаком» в 1-м туре Первой лиги

Воронежский «Факел» обыграл костромской «Спартак» в матче 1-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Караваеве (Костромская область) завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч на 48-й минуте забил албанский нападающий «Факела» Белайди Пуси.

«Факел» в минувшем сезоне вылетел из Российской Премьер-Лиги, заняв последнее место в таблице чемпионата. Команду возглавляет Игорь Шалимов. «Спартак» из Костромы по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу, тренирует команду Евгений Таранухин.

В следующем туре 26 июля «Факел» примет «Уфу», команда из Костромы днём позднее сыграет в гостях с московской «Родиной».