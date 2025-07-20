Главный тренер «Тоттенхэма» Франк: могу пообещать на 100%, что мы будем проигрывать матчи

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк заявил, что «шпоры» при нём точно будут проигрывать, и назвал ошибкой упоминание «Арсенала» при рассуждении о непобеждённых командах.

«Понимаю, что здесь будет давление, это естественно. Это интересно, но не тогда, когда ты сам его испытываешь. Я занимаюсь тренерской работой уже много лет и прекрасно понимаю, что это большой клуб и ко мне будут придираться.

Как я сказал всем сотрудникам в первый день, одно я могу пообещать на 100% — мы будем проигрывать. Я не видел команду, которая бы не проиграла ни одного матча. Был «Арсенал» (в сезоне-2003/2004 клуб выиграл АПЛ без единого поражения. – Прим. «Чемпионата»)… Нет, о нём не стоило упоминать. Я совершил свою первую ошибку новичка! (Смеётся).

Ещё был «Престон» (в 1889 году. – Прим. «Чемпионата»), и это единственные две команды, прошедшие сезон без поражений», – цитирует Франка Goal.

«Тоттенхэм» объявил о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера лондонской команды 12 июня. Контракт с датчанином рассчитан до 2028 года.