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Нападающий Боржеш перешёл из «Порту» в «Фейеноорд»

Нападающий Боржеш перешёл из «Порту» в «Фейеноорд»
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«Фейеноорд» усилился нападающим Гонсалу Боржешем из «Порту». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2029 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила € 9 млн, ещё € 2 млн прописаны в качестве бонусов.

В 38 матчах прошедшего клубного сезона Боржеш забил два гола и отдал семь голевых передач.

По итогам прошлого сезона команда из Роттердама выиграла Суперкубок Нидерландов, финишировала на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны, дошла до 1/4 финала национального Кубка, а в Лиге чемпионов коллектив остановился на стадии 1/8 финала.

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