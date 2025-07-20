Степашин заявил о необходимости оперативных мероприятий для решения проблем с судейством

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для решения проблем с российским футбольным судейством.

— Необходимо ли вмешательство правоохранительных органов для решения вопросов с судейством?

— Да, безусловно. Более того, я считаю, что судейский комитет надо укреплять и подключать, я как бывший директор ФСБ скажу, может быть, представителей спецслужб. Я говорю не только о детекторе лжи, но и о проведении некоторых оперативно-розыскных мероприятий. То, что произошло с «Торпедо», — это просто безобразие. Это только один факт.

Я думаю, что эта работа будет вестись. Я знаю позицию [президента Российского футбольного союза] Александра Дюкова, он тоже заинтересован в очищении футбола. Тем более сам человек спортивный, — приводит слова Степашина ТАСС.

Ранее совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвинили в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант — бухгалтер клуба Ирина Волкова — отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/2026 и оштрафовано на 5 млн рублей.