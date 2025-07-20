Матч «Пари НН» и «Краснодара» в Казани посетили чуть более 2000 болельщиков

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Пари НН» и «Краснодаром» в Казани посетили 2120 болельщиков. Матч прошёл сегодня, 20 июля, и завершился победой действующих чемпионов России со счётом 3:0. Игра проходила в Казани, так как на домашнем стадионе нижегородцев идёт ремонт.

«Краснодар» проводил первый матч в РПЛ после чемпионства в прошлом сезоне, «Пари НН» сыграл дебютную официальную игру под руководством главного тренера Алексея Шпилевского.

В следующем туре 26 июля команда Мурада Мусаева примет московский «Локомотив», «Пари НН» днём ранее встретится с «Крыльями Советов» в Самаре.